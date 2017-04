Milano: due ragazzi investiti dal treno a Quarto Oggiaro. Uno è in gravi condizioni

MILANO – Due ragazzini, minorenni, sono stati investiti da un treno ieri sera, martedì 11 aprile, a Milano, in zona Quarto Oggiaro. Uno dei due è riuscito a scansarsi in tempo salvandosi. L’altro è invece stato colpito in pieno dal treno e ha perso una gamba. E ora è ricoverato in condizioni disperate all’ospedale Niguarda. Provvidenziale l’intervento di un poliziotto che è subito intervenuto e ha soccorso il ragazzo bloccando l’emorragia con una cintura.

I due sarebbero due richiedenti asilo: volevano andare in treno a Como, e da lì probabilmente partire verso il Nord Europa.