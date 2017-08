MILANO – Paura all‘hotel Marconi di via Fabio Filzi a Milano, a pochi passi dalla stazione centrale. L’intero edificio è stato evacuato a causa di una fuga di monossido di carbonio.

A far scattare l’allarme è stato il personale del 118 chiamato per una ragazzina di dieci anni, in vacanza a Milano con la famiglia, che si è sentita male. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno confermato la fuga di monossido. La ragazzina è stata portata all’ospedale in codice giallo insieme ai genitori.

Sul posto sono intervenute sei ambulanze, un’auto medica, un’auto infermieristica, un mezzo di coordinamento che stanno valutando tutte le 142 persone presenti in hotel. Una quindicina, spiega un comunicato dell’Areu, sono già state portate in ospedale.

La strada è stata chiusa al traffico dalla Polizia Locale che lascia passare solo i mezzi pubblici. Probabilmente la causa della fuoriuscita di monossido è stata la rottura di un tubo, motivo per cui il gas è entrato in circolo nell’impianto di areazione.