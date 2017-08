MILANO – Non solo guidava in stato di ebbrezza ma si era distratto per guardare il cellulare. Così ha provocato un incidente stradale nel quale è morta una persona. Per questo, con l’accusa di omicidio stradale aggravato, è stato arrestato peruviano di 34 anni che venerdì mattina a Milano, al volante di un van, ha tamponato a velocità elevata una Mini Cooper d’epoca ferma al semaforo rosso uccidendo un avvocato di 31 anni. Luca Andrea Latella, laurea in Bocconi, legale all’Eni, è morto per le gravi ferite riportate nell’urto. Il peruviano, risultato positivo all’alcol test (1.5 è il tasso rilevato) è stato prima portato a Niguarda per essere medicato, poi a San Vittore.

L’automobilista peruviano ha già un precedente per guida in stato d’ebbrezza con conseguente ritiro della patente. Ieri poco prima delle nove, sotto i fumi dell’alcool e distratto dal cellulare mentre guidava un Mercedes van da nove posti, si è schiantato contro una Mini d’epoca ferma al semaforo rosso, uccidendo il giovane avvocato che era alla guida e che era in attesa che scattasse il verde.