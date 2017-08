MILANO – Una anziana è morta a Milano bella notte tra sabato e domenica a causa di un incendio divampato, forse per un cortocircuito, nel suo appartamento al quinto piano di un grosso condominio tra Viale Fulvio Testi e Viale Ca’ Granda, nel quartiere Niguarda, alla periferia nord-est di Milano.

La donna, una pensionata di 82 anni, ha tentato di fuggire dalla casa in fiamme, ma non c’è riuscita. Nel rogo sono rimasti lievemente feriti anche due pompieri intervenuti nel tentativo di salvarla.

La donna è morta per una intossicazione da fumo e per le ustioni riportate. La casa è andata completamente distrutta. Sono intervenuti otto automezzi dei vigili del fuoco. I due pompieri feriti – lievi ustioni e anche ingestione di fumo – sono stati trasportati in ospedale, curati e dimessi.

Secondo quanto scrive il quotidiano online Milano Today,