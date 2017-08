MILANO – Grave incidente la mattina di mercoledì 30 agosto a Milano, sul cavalcavia del Ghisallo. Un uomo che viaggiava a bordo di uno scooter è stato colpito da uno pneumatico che si è staccato da una auto in corsa.

L’uomo, di 39 anni, è stato subito soccorso e portato al Policlinico, dove è stato ricoverato in gravi condizioni. Sul luogo, oltre ai soccorsi, sono arrivate anche le forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto e per far circolare al meglio il traffico. L’incidente, infatti, ha provocato un ingorgo di traffico.

La notizia è riportata dal quotidiano il Giorno, che pubblica anche le foto della scena dell’incidente.