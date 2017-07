Milano, la scuola (svizzera) che non vuole alunni disabili: “Questo istituto non è per loro”

MILANO – Una scuola in pieno centro a Milano in cui gli “studenti affetti da disturbi dell’apprendimento” e i disabili non sono benvenuti. È la Scuola Svizzera di via Appiani, vicino Porta Nuova: una delle 18 scuole elvetiche che hanno una sede all’estero. Aperta un secolo fa, il 16 maggio scorso ha approvato un nuovo regolamento nel quale, per la prima volta, il Consiglio della scuola introduce una norma destinata a far discutere: “Essendo la Scuola Svizzera impegnativa e multilingue, non è ottimale per studenti affetti da disturbi dell’apprendimento, quali: dislessia, discalculia, Adhs, Sindrome di Asperger, autismo e disturbi comportamentali”.

Patologie che, come spiega Giovanni Merlo, direttore della Lega per i diritti delle persone con disabilità (Ledha), “sono molto più diffuse di quanto si pensa”: in Italia soffre di disturbi dell’apprendimento il 3 per cento della popolazione, due milioni di persone. Trecentocinquantamila sono studenti. Non è finita qui. Come scrive Chiara Baldi per Repubblica: