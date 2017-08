MILANO – Torna dalle vacanze e si trova la casa svaligiata. Ma pubblica su Facebook le foto dei ladri, estrapolate dal video delle telecamere di sorveglianza, e chiede agli amici sui social: “Qualcuno conosce per caso questi tre ladri di galline?”. Marco Bilotta, il commerciante derubato, ha pubblicato su Facebook l’intero video che mostra i ladri d’appartamento che gli hanno svaligiato la sua villetta di Paderno Dugnano, alle porte di Milano.

La notte del 17 agosto tre persone sono riuscite a superare i cancelli della sua villetta, sono entrati in casa e hanno persino portato via la cassaforte murata. Un’operazione non semplice, durante la quale uno dei tre si è anche ferito, lasciando così sul pavimento alcune tracce di sangue ora all’esame dei carabinieri.

Nel quartiere quella notte non c’era nessuno, e chi c’era dormiva: in quei giorni erano tutti in ferie, così i tre ladri hanno agito del tutto indisturbati.

Quando è tornato, Bilotta ha trovato la casa svaligiata, e ha pensato di postare un appello su Facebook, accompagnato da un’immagine della telecamera di sorveglianza della sua villetta che ha ripreso i tre davanti al cancello pronti ad entrare nella casa di notte.

“Lavoro tutto l’anno nella mia pizzeria, mi concedo qualche giorno in vacanza con la mia famiglia e non è facile accettare che qualcuno entri nella tua casa e violi la tua sfera privata”, ha scritto il commerciante.

La fotografia è poi diventata virale sul social network. Tra i vari commenti al post anche quello di un suo vicino di casa: “Sono rimasto sveglio fino alle 6 con tutte le finestre aperte!!! Non ho sentito nulla! Se no scendevo a controllare!!! Mi dispiace un sacco”.