MILANO – Un manovale egiziano di 50 anni è stato arrestato dagli agenti della Questura di Milano con l’accusa di violenza s******e per aver molestato in più occasioni due bambine di 10 e 11 anni nell’abitazione in cui era stato chiamato a fare dei lavori. E’ stata la madre delle piccole ad accorgersi del comportamento strano dell’uomo, che è risultato avere un precedente, non su minori, di qualche anno fa.

La madre delle due vittime ha presentato la prima denuncia circa tre settimane fa, dopo aver notato alcuni atteggiamenti strani del muratore. Gli agenti hanno così iniziato le loro verifiche e in poco tempo hanno accertato che l’uomo aveva più volte abusato delle piccole, approfittando soprattutto della fiducia che i genitori delle bimbe riponevano in lui.

Gli episodi di abusi e violenza sarebbero avvenuti in tempi rapidi all’interno della casa e in presenza sia del padre che della madre. Lo stesso operaio, dipendente di un’impresa che si occupa di ristrutturazioni ed edilizia, è sposato e ha dei figli.