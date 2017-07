MILANO – Un parroco assiste alla finestra ad uno scippo in strada a Milano e interviene. Prima chiama la polizia, poi insegue lo scippatore marocchino di 35 anni fino a farlo arrestare dagli agenti. Protagonisti dell’inseguimento sono l’anziana vittima di 71 anni, lo scippatore marocchino di 35 anni e don Martino Rebecchi, parroco di 30 anni della chiesa di Sant’Antonio Maria Zaccaria in via San Giacomo a Milano.

E’ alla finestra di casa sua, sono le 17.40 del pomeriggio di domenica 9 luglio quando vede un’anziana signora che viene scippata. Don Martino Rebecchi non ci pensa due volte: afferra il suo telefonino e corre in strada, dove insegue lo scippatore in fuga e non lo molla con gli occhi, e mentre corre per diversi minuti chiama le volanti della polizia e le fa convergere al malvivente fino a farlo arrestare.

Proprio grazie alle segnalazioni la polizia è riuscita così a fermare lo scippatore in piazza Abbiategrasso e arrestarlo, mentre l’anziana signora è stata soccorsa e trasportata in ospedale, dove è stata curata per le ferite riportate nella caduta e gli agenti le hanno riconsegnato la borsa e il contenuto.