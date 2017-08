MILANO – Una ragazza di 19 anni ha reagito a due rapinatori ed è rimasta ferita ribaltandosi con la sua auto a Milano dopo aver subito un tentativo di rapina da parte di due malviventi in scooter che hanno affiancato la macchina in piazzale Cimitero Monumentale per rubare, pare, la borsa della giovane. Lei ha premuto l’acceleratore per lasciarli indietro ma si è ribaltata con l’auto. Stando a quanto riferito dal 118, la 19enne, che era alla guida di un’auto del servizio car sharing, è stata ricoverata al Fatebenefratelli in codice giallo, mentre anche uno dei due rapinatori è stato portato, anche lui in codice giallo, all’ospedale Niguarda. I due, infatti, sarebbero caduti dallo scooter e uno, poi, è riuscito a fuggire. Il fatto è avvenuto verso le 22.30 di ieri sera. Sul posto sono intervenute due ambulanze e la polizia locale.

Scrive Carmine Ranieri Guarino su Milano Today: