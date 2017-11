MILANO – Ancora uno stupro a Milano. A denunciarlo è una giovane di 21 anni di origini sudamericane. La ragazza è stata aggredita e derubata in un parco vicino all’ospedale Niguarda, nella zona Nord di Milano, da un uomo che le ha puntato un coltello alla gola per farla tacere durante la violenza, e poi è fuggito in bicicletta.

L’ennesimo stupro è avvenuto lunedì 13 novembre. Erano da poco passate le 18:30, racconta Nicola Palma sul Giorno, quando la giovane è uscita dall’ospedale Niguarda, dove aveva partecipato come comparsa ad una fiction televisiva, e si è diretta verso via Majorana, nell’area del parcheggio del nosocomio.

Qui è stata aggredita da un uomo che lei ha descritto come “presumibilmente originario dell’Est Europa”. Questi l’ha trascinata in un parchetto al di là della pista ciclabile che corre lungo il perimetro del Niguarda e l’ha derubata del cellulare per poi violentarla, sempre tenendole un coltello puntato alla gola. Dopo la violenza, l’uomo è salito in sella ad una bicicletta ed è sparito.

La ragazza è subito tornata in ospedale per chiedere aiuto ai sanitari. Da lì è scattata la segnalazione alla clinica Mangiagalli, nel cui Centro specializzato antiviolenze la giovane è stata portata per gli esami del caso, che hanno confermato lo stupro.

Scrive il quotidiano lombardo: