MILANO – Momenti di preoccupazione per due dializzati, venerdì mattina, a Milano, a causa di un incidente stradale tra un’ambulanza e un tram. Alla fine tutto si è risolto, con i pazienti giunti a fare la dialisi regolarmente e pochi contusi. I due trasportati sono stati caricati su un mezzo di soccorso e hanno raggiunto l’ospedale. Il conducente del tram è stato portato al pronto soccorso in codice verde, e un paio di passeggeri si sono recati in ospedale con mezzi propri. Disagi alla circolazione per due ore.

E’ accaduto alle 6.20 in via Ripamonti, lunga arteria della zona sud della città, dove, all’incrocio con via Rutilia, c’è stato lo scontro tra un’ambulanza (un mezzo di un’associazione privata non gestito dal 118), con a bordo i due pazienti e un tram della Linea 24. I due trasportati sono stati caricati su un mezzo di soccorso e hanno raggiunto l’ospedale. Il conducente del tram, secondo quanto riferito dalla Polizia locale, è stato portato al pronto soccorso in codice verde, e un paio di passeggeri si sono recati in ospedale con mezzi propri. A causa del tram bloccato la circolazione nelle due direzioni ha subito gravi disagi fin dopo le 8.