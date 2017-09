ROMA – Milano: chi ha stuprato la ottantenne? Ora è riuscita finalmente a tornare a casa, la signora di 80 anni brutalmente violentata in un parco ieri mattina tra Niguarda e Bruzzano, hinterland milanese. L’ospedale l’ha dimessa, gli inquirenti l’hanno interrogata, lei, compatibilmente con i postumi del trauma, ha fornito più indicazioni possibile.

Di certo la signora non è una mitomane, la violenza s******e è stata accertata, ne porta i segni che attestano la brutalità dell’atto. Il profilo, se non il nome del violentatore, resta finora un mistero. Sappiamo, perché la signora ricorda bene il colloquio all’apparenza urbano e tranquillo, con quell’uomo vestito decentemente e che parlava un discreto italiano tradendo giusto un po’ un’origine straniera. Di dove? La polizia della sezione reati s******i ha pochi elementi. Il mostro non è apparso in nessuna telecamera, non ha portato via con sé il telefono cellulare dell’anziana.

Sembra essersi dileguato senza lasciare traccia. Resta da setacciare il bosco di Bruzzano: qualcuno potrebbe aver visto qualcosa. La polizia scientifica attende di poter confrontare sedimenti biologici al momento poco rivelatori. Al momento.