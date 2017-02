Minaccia la moglie con le forbici: la figlia di 12 anni chiama i carabinieri

LUCCA – Minaccia la moglie con un paio di forbici. Ma la figlia dodicenne della coppia chiama i carabinieri. E’ accaduto in Garfagnana dove i militari hanno arrestato un uomo di 39 anni.

L’intervento è scattato sabato scorso, quando al 112 è arrivata la telefonata della bambina. Arrivati sul posto, i carabinieri, hanno sorpreso l’uomo, ubriaco, che aveva ancora le forbici in mano, mentre la donna era in stato di choc e i figli, oltre alla bambina un bambino di 10 anni e uno di 10 mesi, piangevano.

Dagli accertamenti è emersa una situazione di continue violenze fisiche e psicologiche. L’uomo, già condannato per reati simili, contando anche sul fatto di essere l’unica fonte di reddito della famiglia, sarebbe arrivato a negare il pranzo o la cena ai figli se non eseguivano ciò che voleva, come una serie di lavori di casa.

Sabato scorso l’ennesimo episodio di violenza: ha consegnato 50 euro alla moglie per fare la spesa, poi però le avrebbe intimato di restituirglieli perché voleva andare a giocare alla slot machine. La donna ha rifiutato. Per questo l’uomo prima l’ha minacciata con le forbici, poi l’ha colpita con un violento pugno alla schiena nonostante lei avesse in braccio il figlio di 10 mesi.

Infine ha picchiato anche l’altro figlio di 10 anni. A risolvere la situazione è stata la figlia più grande, di 12 anni, che ha chiamato i carabinieri. Adesso l’uomo è rinchiuso in carcere.