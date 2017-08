Mirano, è morto Francesco Marchioro: scooter contro una Yaris

VENEZIA – Tragedia della strada nella notte a Mirano, in provincia di Venezia. Per cause ancora al vaglio dei carabinieri, un motociclista ha perso la vita nonostante prolungati tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118. La vittima è Francesco Marchioro, 51 anni, risiedeva a Salzano ed era molto conosciuto perché gestiva il Centro fitness 041 in zona industriale a S. Maria di Sala.

Il centauro si sarebbe scontrato con una Toyota Yaris che si trovava in fase di svolta per entrare nel cancello di un’abitazione. Nella dinamica sarebbe stata coinvolta anche una seconda auto.