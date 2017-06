MODENA – Lo ha u****o a coltellate, nel loro appartamento al terzo piano di una palazzina di via Mar Adriatico a Modena, una tranquilla via residenziale che corre perpendicolare alla Nonantolana. La vittima è Claudio Palladino, dirigente aziendale sessantenne che alle 6 di venerdì mattina è rimasto vittima della furia della compagna, una donna rumena appena più giovane di lui, che lo ha colpito con almeno una decina di colpi. Non è riuscito a difendersi e nemmeno a raggiungere le scale per fuggire, è morto in casa.

Scrive La Gazzetta di Modena: