Modena, cori e offese razziste all’arbitro di colore: “Vai a raccogliere il cotone”

MODENA – “Vai a raccogliere il cotone”. Questa solo una delle offese razziste, e nemmeno la più grave, rivolta ad un arbitro di colore durante una partita di calcio giovanile a Modena. Uno dei genitori dei ragazzi presente sugli spalti ha iniziato a insultare Brunel, il giovane arbitro, che ha denunciato l’accaduto alla giustizia sportiva.

Il quotidiano La Gazzetta di Modena scrive che l’episodio si è verificato durante una partita al campo di Cognento, quando un uomo a fine gara, vinta 1 a 0 dalla squadra di casa, ha iniziato a insultare l’arbitro Brunel:

L’arbitro nonostante gli insulti non si è scomposto, ma ora sulla vicenda dovrà decidere il giudice sportivo:

“Solo in quel momento si avranno eventuali decisioni, che ovviamente vedranno coinvolte le due società, le quali tuttavia non hanno alcuna responsabilità – almeno morale – per quanto avvenuto. «Ero in campo – spiega un dirigente di casa – ma sinceramente non ho sentito nulla. Questo non significa che non sia accaduto e se per caso l’arbitro dovesse aver fatto rapporto non fuggiremo dalle nostre responsabilità anche se andrò dai genitori a chiedere spiegazioni e i soldi della multa. Non si può, nel 2017, assistere ancora a situazioni del genere, e in questo caso faccio un ragionamento generale: nel caso specifico di Cognento mi riservo di fare verifiche e non faremo un passo indietro. La nostra storia parla di integrazione, non possiamo permettere che qualcuno la infanghi per un’offesa così vile»”.