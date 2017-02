Modena: Federica Tavernelli e Jikidze Besik morti in incidente. Gravi due ragazzi

MODENA – Sono Federica Tavernelli, 46enne di Reggio Emilia, impiegata dell’emittente televisiva Telereggio e il georgiano 33enne Jikidze Besik le due persone che hanno perso la vita nello schianto avvenuto verso le 16 e 45 in via Emilia Ovest a Cittanova, frazione alle porte di Modena. I feriti sono due e non tre, come era apparso in un primo momento: si tratta dei figli adolescenti di Tavernelli, rispettivamente di 16 e 18 anni. Entrambi si trovano all’ospedale di Baggiovara, più gravi le condizioni del 18enne.

Tre le vetture coinvolte, due si sono scontrate frontalmente. Miracolosamente illesi tre cittadini turchi che si trovavano a bordo della terza auto; tra loro anche un bimbo di dieci anni. I primi accertamenti sulle dinamiche dicono che sarebbe stato il 33enne georgiano a compiere il sorpasso azzardato che ha poi provocato la carambola. Federica Tavernelli era figlia del re del liscio, Felice Tavernelli, noto volto televisivo reggiano. Sul posto polizia stradale, polizia municipale, vigili del fuoco e 118.

