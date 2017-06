Modena, omicidio Claudio Palladino: la compagna lo ha anche evirato

MODENA – Verona Popescu, la donna accusata di aver u****o il compagno, Claudio Palladino, lo avrebbe anche evirato. E’ quanto emerge dai dettagli dell’inchiesta sull’omicidio avvenuto nella prima mattina di venerdì 23 giugno a Modena, nell’appartamento di via Mar Adriatico in cui la coppia viveva.

Popescu, romena, 50 anni, ex badante dei genitori di Palladino, avrebbe colpito il compagno, dirigente d’azienda di 60 anni, con otto coltellate alla pancia e al torace. Poi ha chiamato la polizia e si è consegnata agli agenti. Non è ancora chiaro se tra i due ci sia stata una colluttazione.

Nell’interrogatorio a cui è stata sottoposta, la donna avrebbe dato una ricostruzione che gli inquirenti definiscono “fantasiosa”. Non si capisce se l’abbia data perché ancora in stato di choc o per nascondere un’altra verità. Ma, in ogni caso, quello che ha detto non è ritenuto credibile.