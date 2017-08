MOGLIANO VENETO (TREVISO) – Paga la multa per la mancata revisione dell’auto, ma ai vigili non arriva la ricevuta di pagamento, e così la povera signora dopo alcuni mesi deve ripagarla, e questa volta con un importo triplicato. E’ la surreale avventura capitata ad una pensionata di Mestre, in provincia di Venezia.

Lo scorso settembre, racconta la Tribuna di Treviso, la donna, assieme al figlio, stavano percorrendo il Terraglio, quando la sua auto è stata fermata da una pattuglia della polizia locale che ha rilevato, tramite i mezzi elettronici, l’assenza della revisione.

Madre e figlio, ignari di quella mancanza, sono andati subito a fare la revisione e hanno pagato la multa il giorno stesso in una tabaccheria del Terraglio, sfruttando il 30% di sconto. Ma non è finita lì come loro pensavano.

Dopo alcune settimane la signora si p vista recapitare sempre da Mogliano Veneto (Treviso) la richiesta di pagamento di quella multa, ma triplicata: non 118 euro, bensì 360.

Scrive il quotidiano veneto:

Convinta delle proprie ragioni la donna oggi, assieme alla figlia, si è presentata dai vigili in piazzetta Teatro con la ricevuta del pagamento effettuato in tabaccheria lo scorso settembre. “Qui – racconta la stessa pensionata – siamo stati trattati con supponenza e arroganza. Ci hanno detto che il tabaccaio ha sbagliato perché trattandosi di polizia locale, la multa andava indirizzata al Comune di Mogliano e non alla provincia di Treviso. E la persona con cui abbiamo parlato, per nulla comprensiva, ha detto che io, pensionata ultrasettantenne, dovevo sapere che, avendomi dato la multa la polizia locale, dovevo pagarla al Comune.Quindi dovevo controllare l’operato del tabaccaio e fargli notare l’errore. Mi sono chiesta se mi stesse prendendo in giro”.

Duro il commento di Carlo Garofolini, presidente dell’Adico, l’Associazione difesa consumatori: