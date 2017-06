PADOVA – Una studentessa di 24 anni si è lasciata travolgere dal treno ed è morta nei pressi della stazione di Monselice, in provincia di Padova. La giovane che viveva e studiava a Bologna ha attraversato il passaggio a livello e ha aspettato a braccia aperte che il convoglio la travolgesse. L’incidente è avvenuto intorno alle 16.30 del 27 giugno e ha causato il blocco del traffico ferroviario sulla linea che porta a Conegliano, luogo di cui la studentessa era originaria.

Ferdinando Garavello sul sito de Il Gazzettino scrive che la ragazza si sarebbe gettata contro il treno e il macchinista non ha potuto far nulla per impedire l’impatto, che è stato tremendo: