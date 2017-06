Mont Mars, aereo da turismo precipita tra Val d’Aosta e Piemonte: 2 dispersi

AOSTA – Un piccolo aereo da turismo Cessna è precipitato nella zona del Monte Mars, tra Valle d’Aosta e Piemonte. A bordo c’erano due persone, il pilota e il passeggero, che sono sono stati recuperati in mattinata da un elicottero dei vigili del fuoco e portati per precauzione all’ospedale di Biella, ma stanno bene.

L’aereo sarebbe stato costretto dal maltempo ad un atterraggio d’emergenza sopra una zona boschiva nel territorio del comune di Sordevolo, in provincia di Biella. Pilota e passeggero hanno dovuto attendere i vigili del fuoco per essere estratti dal velivolo. Non è ancora noto da dove fosse partito e dove fosse destinato