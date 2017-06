Montagnana, Alberto Meneghetti muore a 15 anni per una malattia rara

ROMA – Alberto Meneghetti, 15 anni, è morto il 27 giugno nell’ospedale di Montagnana, in provincia di Padova, dove era stato ricoverato nel 2016. Il giovanissimo, scrive il Gazzettino, è stato colpito nel dicembre del 2014 da una forma di leucoencefalopatia che si è manifestata come una normale broncopolmonite.

Quando i medici hanno curato il problema polmonare è apparso chiaro come la patologia che aveva aggredito il ragazzino fosse molto più grave. Per Alberto non c’è stato niente da fare. A gennaio del 2016 è entrato in stato vegetativo e vi è rimasto fino all’altro ieri, quando si è spento.