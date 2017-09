MONTAGNANA (PADOVA) – Pfas nell’acqua della falda: all’educandato San Benedetto di Montagnana (Padova) si beve solo minerale in bottiglia, che verrà usata anche per cucinare i cibi. Così le famiglie sperano di proteggere i propri figli, dopo il caso dell‘acido perfluorottansolfonico trovato nelle falde e persino nel sangue dei ragazzi.

Dopo le analisi sull’acqua della rete idrica, questa non verrà più usata come approvvigionamento. E l’amministrazione dell’educandato, che ospita studenti dalle elementari alle superiori, è stata convinta a rinunciare all’acqua del rubinetto.

Scrive Padova Oggi:

La cucina utilizzerà solo acqua proveniente da fonti sicure, così come i distributori, le macchinette, con costi che giocoforza lieviteranno tanto che è stato chiesto un aiuto economico alle famiglie. In attesa che la regione intervenga sugli acquedotti il San Benedetto è stato il primo a percorrere questa strada. Da capire quali altri istituti della Bassa procederanno nella stessa direzione. Lunedì in Regione c’è stato un incontro sul tema della bonifica dei luoghi contaminati e sugli interventi necessari per purificare l’acqua e renderla potabile per tutti i cittadini.