LODI – Travolta e presa a calci dal suo stesso cavallo. Sono gravi seppure in via di miglioramento le condizioni di una donna di 82 anni finita in balia della furia dei suoi amati cavalli di famiglia vicino alla stalla dell’azienda agricola Manzoni di Montanaso Lombardo (Milano), gestita dai figli.

L’episodio è avvenuto martedì 30 agosto intorno alle 19: i cani della proprietà piuttosto irrequieti hanno iniziato a infastidire gli equini che sono poi finiti addosso alla donna facendola cadere e battere la testa violentemente. La pensionata ha perso i sensi.

Immediati i soccorsi e il trasporto d’urgenza all’ospedale Humanitas di Rozzano. Oggi, mercoledì 300 agosto la donna sembra finalmente essersi ripresa e le sue condizioni sono in netto recupero.