MONTESILVANO – Omicidio questa notte in un pub di Montesilvano, in provincia di Pescara: Antonio Bevilacqua, classe 1996, rom con piccoli precedenti, è stato ucciso a colpi di fucile all’interno del locale da un uomo con un passamontagna. L’assassino è giunto al pub a piedi ed è poi fuggito via. Le indagini sono in corso a cura dei carabinieri del Nucleo investigativo di Pescara e del Gruppo di Montesilvano, coordinati dalla Procura di Pescara.

