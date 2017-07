PAVIA – Un bimbo di 6 anni è caduto in piscina nel pomeriggio di domenica 9 luglio durante un ricevimento di nozze ed è morto poco dopo il ricovero in ospedale. Una tragedia che non ha impedito il regolare svolgimento del pranzo di matrimonio, che è andato avanti come se nulla fosse accaduto in un ristorante di Monticelli Pavese, in provincia di Pavia. Il piccolo era caduto in piscina ed era stato subito soccorso e trasportato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove le sue condizioni erano apparse critiche e dove è morto poco dopo il ricovero in rianimazione.

L’incidente fatale è avvenuto intorno alle 15 di domenica nel giardino del ristorante dove si teneva il ricevimento per le nozze. Il bimbo stava giocando mentre i commensali erano a tavola quando è entrato nella piscina e ha avuto una congestione. Una bimba l’ha visto galleggiare e ha dato l’allarme, scrive l‘Eco di Bergamo: