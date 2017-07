Monza, abusava delle studentesse minorenni durante lo stage: arrestato 54enne

MONZA – Ha abusato delle studentesse affidategli per il progetto di alternanza scuola/lavoro. Per questo un uomo di 54 anni di Monza è stato arrestato con l’accusa di violenza ses$uale su minori.

L’uomo, titolare di un’attività commerciale in Brianza, secondo quanto ricostruito dalle indagini, avrebbe abusato ses$ualmente di quattro stagiste, tutte minorenni. I fatti sarebbero avvenuti durante i periodi in cui le ragazze erano affidate alla sua attività per l’alternanza scuola/lavoro. Le indagini sono scattate dalla denuncia di un consultorio.

L’uomo arrestato è titolare di due centri estetici a Monza. Da tempo, secondo quanto si è appreso, partecipa a progetti di convenzione con le scuole. Le indagini sono state avviate grazie a una delle stagiste, che si è rivolta ad un consultorio. Risalendo alle studentesse che avevano partecipato a percorsi di formazione in quegli stessi centri sono così stati individuati gli altri casi.