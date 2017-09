MONZA – A Monza la polizia locale avrà un’arma in più: i droni. Annunciati in campagna elettorale dal sindaco Dario Allevi, verranno usati per pattugliare aree difficili da raggiungere come il Parco, spiega il Giorno.

I droni faranno parte delle nuove attrezzature in dotazione ai vigili, insieme a spray urticanti e giubbotti antitaglio. Il Comune aumenterà anche le telecamere di videosorveglianza, migliorerà l’illuminazione e istituirà controlli dei cittadini attraverso l’avvio di esperienze di “controllo di vicinato” nei quartieri.

A Monza potrebbe presto arrivare anche l’esercito, dato che la Prefettura ha chiesto soldati dell’operazione Strade Sicure per presidiare la città. Verrà implementato il presidio della polizia locale alla stazione, in quella che è la zona percepita come più degradata e insicura della città.

Spiega il Giorno: