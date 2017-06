Monza, perde il controllo della moto e sbatte contro un cartello stradale: morto

MONZA – Perde il controllo della moto, sbatte contro un cartello stradale e finisce in un canale: così è morto un uomo di 47 anni, residente a Dolzago, in provincia di Lecco. L’incidente è avvenuto a Giussano, in provincia di Monza e della Brianza.

La vittima stava percorrendo al Valassina a bordo della sua motocicletta quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, andando a sbattere dapprima contro un cartello stradale e poi finendo la sua corsa in un canale che costeggia la strada. L’uomo è deceduto durante il trasporto in ospedale.