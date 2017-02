Mose a rischio cedimento e Venezia sott’acqua: allarme dalla perizia shock

VENEZIA – Il Mose potrebbe cedere e l’acqua alta sommergere Venezia. Questo l’allarme lanciato dalla perizia che ha individuato nel sistema di barriere in via di costruzione per proteggere la città dall’acqua alta dei problemi strutturali gravi. L’acciaio con cui sono stati costruiti i perni delle cerniere infatti non è inossidabile, scrive Alberto Vitucci sul quotidiano Il Mattino di Padova, e quindi la corrosione potrebbe compromettere il loro funzionamento. Un allarme lanciato dal rapporto del professor Gian Mario Paolucci, professore di Metallurgia all’Università di Padova ed esperto del Provveditorato alle Opere pubbliche (ex Magistrato alle Acque).

Dopo oltre 30 anni di lavori e miliardi di euro spesi, il completamento del Mose slitta ancora. Una situazione gravissima per la città di Venezia, come sottolinea il giornalista Vitucci nel suo articolo, e che fa slittare ulteriormente il completamento del Mose previsto prima della perizia per giugno 2018. La perizia è stata commissionata dal Provveditorato e il risultato del rapporto non è stato certo quello sperato. Ecco tutte le criticità rilevate nella perizia e descritte da Vitucci: