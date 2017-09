NAPOLI – E’ morta Alessandra Madonna, la ragazza di 24 anni rimasta gravemente ferita a Mugnano, nel Napoletano, dopo essersi aggrappata all’auto dell’ex al termine di un chiarimento finito male. Lo rendono noto i carabinieri. La giovane era ricoverata all’ospedale di Giugliano. L’ipotesi formulata in un primo momento nei confronti del giovane di 24 anni, ex della ragazza morta dopo essersi aggrappata alla portiera dell’auto, era quella di lesioni personali gravissime. Ora dovrebbe cambiare in omicidio, forse colposo secondo i carabinieri.

La ragazza si era aggrappata allo sportello dell’auto guidata dall’uomo ed è stata trascinata lungo un tratto di strada per poi rovinare a terra priva di sensi. Il fatto è accaduto in via Pavese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Mugnano che hanno arrestato per lesioni personali gravissime il 24enne del posto, incensurato. La giovane è stata trasportata dall’uomo in ospedale. Il veicolo è stato sequestrato. L’arrestato è ai domiciliari.