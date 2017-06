ROMA – Nadia Murineddu, abbandonata sull’altare: “Ho brindato ma non ho perdonato”. Abbandonata all’altare da un carabiniere all’improvviso renitente alle nozze, Nadia Murineddu da Sorso (Sassari) si è guadagnata le prime pagine dei giornali e il tripudio social perché sia pur ferita e oltraggiata non s’è persa d’animo e si è portata gli invitati ugualmente al rinfresco e al pranzo al ristorante. “Doveva essere una festa… Il giorno più bello. Non ho voluto che fosse il più brutto”, ha dichiarato al Corriere della Sera, confermando presenza di spirito e una dose non comune di sportività. Quanto al perdono, se ne riparlerà: “E’ l’ultimo pensiero”.

Ora tutto è più chiaro: forse le cose sono andate un po’ troppo veloci dopo il colpo di fulmine seguito alla conoscenza su Facebook, forse la differenza di età, lei 39 anni e un figlio, lui 25 anni, sicuramente la contrarietà dei genitori di lui… Ma il giorno delle nozze, quando all’ora prefissata il promesso sposo si rendeva latitante e quando finalmente ha risposto al cellulare dicendo che doveva restare in caserma, è stato il padre di Nadia ad aprirle gli occhi, “questo non viene più”. E le ha proposto di non disdire pranzo e rinfresco, tanto erano già pagati.