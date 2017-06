SASSARI – Nadia Murineddu è stata abbandonata all’altare e tutti ne parlano. Stavolta a prendere la parola è il padre di Giovanni Delogu, colui che ha abbandonato la sposa all’altare: “L’avevo avvertita, lei voleva sposarsi per forza”, dice il padre dell’ex fidanzato in fuga. Mariano Delogu difende così il figlio, spiegando che è molto stressato e che fin dall’inizio quel rapporto sia per la differenza d’età di 16 anni tra i due, sia perché la donna sarebbe solo in cerca di notorietà.

La storia è complicata, più di quel che sembra. Nadia, 39 anni, conosce su Facebook Giovanni, 24 anni. Tra i due scatta la scintilla prima virtuale e poi nel mondo reale, dove decidono di andare a convivere. Dopo appena 7 mesi insieme, ecco che arrivano le nozze a cui i genitori di lui si opponevano fin dal principio e proprio in quel giorgio l’ormai ex fidanzato non si presenta in chiesa. Alberto Pinna riporta sul Corriere della Sera la versione della famiglia di Giovanni Delogu: