Napoli, due ragazze gay si baciano, un militare le allontana

NAPOLI – Due ragazze gay si baciano nel centro storico di Napoli, in piazza Dante, e un militare le manda via. E’ accaduto lunedì 17 aprile, giorno di Pasquetta.

A raccontare l’accaduto, riferisce il Mattino, è stata una delle due ragazze, che ha spiegato che uno dei militari impegnati nell’operazione “Strade sicure” si è avvicinato a lei e alla sua compagna e le ha invitate ad allontanarsi. Dopo una breve discussione il militare ha chiesto le generalità alle due ragazze che, per evitare ulteriori problemi, hanno lasciato la piazza.

Comprensibile lo sdegno dell’Arcigay (e non solo). La presidente dell’associazione napoletana, Antonella Sannino, ha chiarito:

“Nel sottolineare la preziosa collaborazione con le Forze dell’Ordine che spesso difendono le persone lesbiche, gay e trans e prevengono atti di bullismo e omofotransobia non possiamo però esimerci dal condannare il comportamento di questo militare, che siamo sicuri abbia agito a titolo personale. I militari di servizio a piazza Dante, come in altre zone della città, dovrebbero collaborare con la cittadinanza affinché ci sia una reale percezione di sicurezza per tutti i cittadini e tutte le cittadine, e non certo travalicare i proprio compiti assumendo le funzioni di “buoncostume”. In una città che ha sete di turismo e modernità questi comportamenti vanno isolati e condannati”.