Napoli. Gdf, trovati orologi Rolex e Patek Phillipe, valore 1 mln euro

NAPOLI – Orologi preziosi come Rolex e Patek Philippe del valore di un milione di euro ma anche bombe a mano e giubbotti antiproiettile. É stato trovato anche questo nel corso delle perquisizioni in appartamenti riconducibili ai fratelli imprenditori originari di Castellammare di Stabia (Napoli), Raffaele e Giuseppe Maurelli, e Paolo Del Sole, arrestati lo scorso 19 aprile con l’accusa di traffico internazionale di droga.

Nelle fasi esecutive delle perquisizioni, sono stati rinvenuti e sequestrati, oltre alle ingenti proprietà già sequestrate per un valore di circa dieci milioni di euro, anche due casseforti-caveau contenenti preziosi, gioielli, lingotti, oltre sessanta orologi tra Rolex, Adam Piguet e Patek Philippe e valuta liquida per oltre duecentomila euro.

In particolare, inoltre, in uno scantinato di uno degli appartamenti di proprietà di Raffaele Maurelli, a Pompei, è stata rinvenuta e sequestrata una scatola contenente sette bombe a mano da guerra di produzione “ex Jugoslavia” – tutte complete di accenditore – e dei giubbotti antiproiettile, oltre ad una macchina per impacchettare denaro sottovuoto. La rimozione in sicurezza degli ordigni ha richiesto l’intervento del corpo speciale degli artificieri, che hanno proceduto alla distruzione.