NAPOLI – Lei gli dice che tra loro è finita, fa per lasciarlo, ma lui, in preda alla rabbia, si presenta sotto casa sua in piena notte e ne sequestra l’adorato cagnolino chiedendo 600 euro di “riscatto” per rivedere l’animale.

La separazione con sequestro dell’amico a quattro zampe è andata in scena a Napoli. Lui, un uomo di 45 anni dei Quartieri Spagnoli, è stato denunciato dai carabinieri cui aveva chiesto aiuto la ex, una donna originaria di Piscinola.

Sul posto sono giunti i militari del Nucleo Operativo della compagnia Vomero che hanno bloccato l’uomo mentre la giovane gli consegnava il denaro. A nulla è valso il tentativo di fuga: è stato denunciato per tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale.