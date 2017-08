NAPOLI – Decine di motorini che girano per la piazza Mercato a Napoli senza casco e davanti alle forze dell’ordine. Così i napoletani, proprio nel cuore della città, sfidano lo Stato a bordo dei loro due ruote.

Mary Liguori, giornalista de Il Mattino, riprende da una finestra il viaggio di questa orda di motorini che arrivano da ogni direzione e sono guidati da uomini, ragazzini e donne:

“Fa eccezione un solo centauro, nei quasi cinque minuti del filmato registrato in un ordinario pomeriggio napoletano. Per il resto è la giungla. C’è chi guida lo scooter e parla al cellulare, chi dietro di sé, in sella, si porta l’intera famiglia. Chi ha il figlioletto seduto sulle ginocchia. Non manca chi azzarda una spettacolare impennata al centro della piazza.

E i controlli? Ci sono, eccome. Su un lato c’è una jeep della polizia, sull’altro, una Punto dei carabinieri. La piazza, dunque, è presidiata. Arriva anche una seconda pattuglia della polizia per tener testa all’esercito di centauri che scorrazza in zona. Ma nessun centauro viene fermato. Nessuna multa, nessun fermo amministrativo”.