NAPOLI – Sparatoria in strada a Napoli. Una banale lite condominiale poteva finire in tragedia quando uno dei condomini ha impugnato una pistola in piazza Crocelle, nel quartiere di periferia di Barra, e ha aperto il fuoco contro i suoi vicini. Quattro persone sono rimaste lievemente ferite la mattina di venerdì 21 aprile.

Tutto è iniziato intorno alle 11.30 del mattino, quando un uomo ha iniziato a discutere con i suoi vicini e ha estratto la pistola facendo fuoco. Giuseppe Crimaldi sulo quotidiano Il Mattino scrive: