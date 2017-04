NAPOLI – Utilizzare “napoli” come termine dispregiativo non è solo una “usanza” del dialetto del nord, ma anche un uso ben definito sull‘enciclopedia Treccani. Il termine “napoli” infatti viene definito un “appellativo ingiurioso usato per designare i napoletani o un meridionale immigrato nel nord Italia”. La definizione non è andata giù ai napoletani, che ora lanciano una campagna affinché la definizione sia eliminata dall’enciclopedia italiana.

La voce dell’enciclopedia Treccani, che può essere facilmente trovata anche digitando la parola online sul suo sito, presenta questa descrizione:

“Designazione e appellativo ingiurioso, usato talvolta per designare i napoletani o, più generalm., un meridionale immigrato nel Nord d’Italia: gente come si deve e … ladri, baresi, ruffiani, abruzzesi, napoli e veneziani”.

Il sito Giornalettismo scrive che i napoletani non hanno preso bene questo utilizzo della loro “fama” e così hanno lanciato una campagna proprio contro la spiegazione ritenuta “offensiva e ingiuriosa” nella descrizione della città e dei suoi abitanti: