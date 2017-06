Navacchio (Pisa): fingono rapimento amici futuri sposi, scherzo finisce malissimo

CASCINA – Lo scherzo è finito male, e poteva finire peggio. Tre giovani sono stati denunciati per procurato allarme dopo aver inscenato il falso rapimento di una coppia di amici promessi sposi, provocando il panico dei presenti. E’ avvenuto nel parco commerciale di Navacchio, a Cascina (Pisa).

I tre, incappucciati, due di Collesalvetti e uno di Cascina, per meglio rappresentare il rapimento della coppia di cui erano amici hanno anche esploso due colpi in aria con una scacciacani, scatenando così il terrore nei pressi del parcheggio tra i clienti dei negozi che hanno chiesto subito aiuto ai carabinieri per quello che hanno definito un conflitto a fuoco con tre uomini incappucciati in fuga.

In pochi minuti alcune pattuglie dei carabinieri si sono precipitate sul posto scoprendo che si era trattato di uno scherzo di pessimo gusto. Ma, raccontano i militari che poi hanno fatto scattare la denuncia dei tre, il rischio che “potesse innescarsi una situazione di autentico pericolo è stato davvero altissimo”.