ROMA – Si prospetta un processo per omicidio intenzionale e una possibile condanna a 20 anni per il ceceno Rassul Bissultanov, 24 anni, responsabile del calcio in testa che ha u****o Niccolò Ciatti a Lloret del Mar nella notte tra venerdì e sabato.

“Voglio solo giustizia per mio figlio, perché non è concepibile che io, a 57 anni, debba dare sepoltura a mio figlio 22enne”: è il duro sfogo del padre di Niccolò. Dopo la notizia del ricovero del figlio in ospedale, il padre di Niccolò racconta di essersi subito messo in viaggio, insieme alla moglie, per raggiungere Lloret de Mar. “Ho pregato un giorno intero perchè avvenisse il miracolo e Dio prendesse me al suo posto. Volevo aiutare mio figlio a comprare una casa, adesso gli comprerò una tomba”.