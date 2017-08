FIRENZE – La famiglia di Niccolò Ciatti, il ragazzo ucciso in una discoteca in Spagna, ha segnalato di “non aver mai autorizzato” una pagina facebook “Giustizia per Niccolò Ciatti: morte agli assassini” con la quale il o i promotori, che risultano ignoti, chiedono genericamente “donazioni” per “mettere taglie sulle teste dei tre assassini”.

Il padre del giovane ha reso noto “di non aver mai autorizzato nessuno a raccogliere fondi per questa iniziativa. Non devono essere fatte donazioni. Chi le avesse fatte – dice – me lo comunichi perché sono in contatto con la polizia postale per risalire alla persona”. La famiglia invece ha annunciato il sostegno a un’iniziativa completamente diversa, ossia una raccolta di firme su una petizione online per chiedere giustizia per Niccolò, che poi sarà consegnata al ministro Orlando.