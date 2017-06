Niscemi: al Leonardo da Vinci si torna a scuola da 17 al 22 luglio. Troppe poche ore nell'anno scolastico

NISCEMI – Circa milleduecento studenti e 120 professori dell’Istituto di istruzione superiore Leonardo Da Vinci, di Niscemi, dovranno tornare a scuola, dal 17 al 22 luglio, per completare il numero di ore di presenza obbligatoria dell’anno scolastico 2016-2017, ridotto a dicembre e a gennaio per il mancato funzionamento degli impianti di riscaldamento. L’ordinanza è stata emessa dal preside, Fernando Cannizzo, d’intesa con il consiglio d’istituto e col consiglio dei docenti, su ricorso di due professori che hanno ottenuto l’arrivo di ispettori scolastici.

La notizia, pubblicata oggi dal quotidiano La Sicilia e da altri siti internet specializzati sul mondo della scuola, ha colto di sorpresa centinaia di famiglie che già stavano per partire per le vacanze. Secondo alcuni esperti, se per i docenti la scuola potrebbe recuperare quote dello stipendio non dovuto, per gli studenti invece è a rischio l’esito dello scrutinio di promossi e ammessi agli esami di maturità, ancora in corso.

Tanti si chiedono cosa avverrà per quelli già partiti per le ferie estive. Una situazione paradossale che ricorda tanto il film di Paolo Genovese, “Immaturi” (2010), con ex liceali costretti, dopo molti anni, a ripetere gli esami di Stato perché un membro della commissione dell’epoca era risultato privo dei titoli necessari.