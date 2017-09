LECCE – A Pomeriggio 5, il programma di Barbara d’Urso su Canale 5, si parla del caso di Noemi Durini, la 16enne leccese uccisa dal fidanzato di 17 anni che ieri, mercoledì 13 settembre, ha confessato il delitto. Il ragazzo, ora, prova a scaricare la colpa dell’omicidio su di lei, accusandola di voler uccidere la sua famiglia.

La mamma del ragazzo, che ha appreso della confessione del figli ieri in tv a Chi l’ha visto?, lo difende: “Si è liberato, mio figlio. Siamo stati noi a denunciare l’allontanamento, non la famiglia della ragazza”, ha raccontato alla d’Urso.

Che poi ha rivelato: “Ha subito tre TSO per colpa di questa ragazza, l’ha fatto diventare un mostro”. E non ha lesinato particolari inquietanti: “Lei col coltello in mano lo voleva far venire a casa nostra”. Alla fine pronuncia le parole più sconcertanti: “Mi sento meglio ora”.

Ecco il video dell’intervento della donna in tv.