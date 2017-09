SPECCHIA – “Io gli ho detto:’se ti rivedo all’interno del mio paese, chiamo direttamente i carabinieri’ e lui mi ha minacciato”. A raccontarlo è Benedetta Durini, la sorella di Noemi in una intervista a Quarto grado andata in onda su Rete Quattro venerdì 15 settembre. Noemi è la ragazza di 16 anni uccisa a Specchia e lui è Lucio, il suo fidanzato che ha confessato il delitto.

“Mi ha detto in dialetto – prosegue la ragazza – ‘quando ti trovo ti mostro io’, mi avrebbe fatto qualcosa? è una persona molto furba, molto intelligente e soprattutto un manipolatore impeccabile. Altrimenti mia sorella non sarebbe finita in quelle condizioni. Proprio per questo motivo, mia sorella voleva portarlo sulla giusta strada, è passata alla morte”. E per spiegare che quello tra la sorella e il fidanzato era, secondo lei, un rapporto ‘malato, aggiunge: “Secondo me, una persona che si comporta così, che ti proibisce di truccarti e di usare il cellulare, di uscire con gli amici, di uscire con tua sorella? quella per me non può neanche essere considerata una persona”.