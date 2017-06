Noemi Letizia sposa Vittorio Romano. E per il matrimonio requisisce un’intera baia

MASSA LUBRENSE (NAPOLI) – Noemi Letizia, la ex “papi girl”, è diventata la signora Romano: venerdì 23 giugno ha sposato il compagno Vittorio Romano, rampollo di una famiglia dell’alta borghesia napoletana. E per il matrimonio la coppia ha requisita una intera baia sul mare blu di Nerano.

Alle nozze hanno partecipato, oltre ai due figli della coppia Beatrice Vittoria e Valerio, quasi duecento invitati, tutti in bianco come da dress code. C’era l’orchestra wsing e la discoteca notturna e un menu a base di crudi e pesce del Golfo campano. Tutto innaffiato da champagne Moet & Chandon Imperial, racconta su Repubblica Concita Sannino, la cronista che, nel 2009, fece scoppiare lo scandalo papi girls, pubblicando la notizia del diciottesimo compleanno di Noemi alla presenza di Silvio Berlusconi.

Scrive Sannino:

Ce l’ha fatta. Ha vinto ancora lei, e il giorno è arrivato. L’ex Papi Girl non è più solo Noemi Letizia. Ma è diventata la signora Romano, cioè moglie di Vittorio, il rampollo (con ambizioni politiche) di una famiglia alto borghese di Napoli. Dopo molte iniziali chiusure, l’ex ragazza che ebbe Berlusconi come ospite d’onore al suo 18esimo e fece esplodere così il Casoriagate nell’aprile del 2009, ora ha 26 anni e un matrimonio di lusso.

E’ la nuora di madame Vichy , di nobili discendenze latine, ex esperta di relazioni internazionali al fianco del sindaco Antonio Bassolino, e di suo marito Valerio, imprenditore noto in città ma più famoso ancora per i suoi successi sportivi (vela alle olimpiadi, canottaggio, nuoto) e per i mondani ricevimenti officiati da sua moglie. Pare che con la famiglia di lei – mamma Anna e papà Elio – i rapporti dei Romano non siano idilliaci. ‘Troppa distanza, troppo diversi i due nuclei’, confermano alcuni amici, senza imbarazzo. Ma stasera trionfa l’amore. Si farà buon viso (tutt’al più tirato), a splendido gioco.