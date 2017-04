Offagna, schianto frontale sulla provinciale: morto un 34enne, gravi 2 donne

ANCONA – Schianto frontale tra due auto lungo la Strada Provinciale 2, all’altezza del Vallone di Offagna (Ancona). Un automobilista è morto sul colpo, altre due sono rimaste gravemente ferite. La tragedia si è consumata intorno alle 17 di martedì 18 aprile. Ad avere la peggio è stato un uomo di 34 anni alla guida di una Alfa Mito: è morto sul colpo a seguito dell’impatto violentissimo con una Fiat Punto. All’arrivo dei soccorsi per lui non c’era più nulla da fare.

Ferite gravemente anche le due donne a bordo dell’altro veicolo, mamma e figlia. L’anziana di 80 anni è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Torrette: si trova ora in rianimazione e versa in condizioni gravissime. La figlia, 57 anni, è stata invece portata in sala emergenze all’ospedale di Ancona.

Grande dispiegamento di mezzi sulla provinciale per gestire il sinistro: oltre alle ambulanze della Croce gialla di Agugliano e i vigili del fuoco, è accorsa sul posto anche la Polstrada per i dovuti rilievi e la gestione del traffico. La strada è tuttora chiusa anche a causa delle condizioni meteo sfavorevoli. Il tratto di strada è stato spesso luogo di drammatici incidenti.

Le foto dei Vigili del Fuoco: