Oliviero Toscani disse “Salvini fa i p…”: condannato a pagare 8 mila euro

MILANO – Tre anni fa insultò pesantemente Matteo Salvini ai microfoni della Zanzara su Radio24. Ora Oliviero Toscani dovrà risponderne: il fotografo è stato infatti condannato a risarcire il leader della Lega per 8 mila euro, più le spese legali. Secondo il quotidiano Libero quei soldi saranno destinati a una giusta causa.

Ma cosa disse di così scandaloso? Intervenuto telefonicamente nel corso della trasmissione Toscani si era lasciato andare a commenti piuttosto pesanti sulle foto “h*t” di Salvini apparse sul settimanale Oggi. Il fotografo stroncò letteralmente il leader del Carroccio affermando: “Ma poverino, non ha proprio niente da fare. In quelle foto sembra un maialino sotto il piumino. Uno che dice di uscire dall’Europa e poi si fa fotografare così”.

E non si è fermato lì, poi ha aggiunto: “Salvini fa i p*****i, va benissimo per quello. A chi li fa? Salvini fa i p*****i ai cretini, fa anche rima. Prende per il culo chi lo vota”. Furioso il segretario della Lega aveva annunciato querela sul suo profilo Facebook. E così ha fatto: i giudici gli hanno dato ragione.