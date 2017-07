ROMA – Dimitri Fricano, 30 anni, a oltre un mese dall’omicidio della 28enne biellese Erika Preti, u****a la mattina del 12 giugno scorso a San Teodoro (Nuoro), ha confessato di essere stato lui ad ammazzare con alcune coltellate alla gola la compagna nella villetta di Via Nazionale, nella frazione di Lu Fraili, dove stavano trascorrendo le vacanze.

“Mi aveva rimproverato perché il tavolo era sporco. C’erano troppe briciole. Allora abbiamo iniziato a insultarci. Mentre litigavamo, lei mi ha colpito alla testa con un fermacarte in pietra. Non ci ho più visto e l’ho u****a ” avrebbe detto Fricano ai suoi avvocati che lo hanno quindi accompagnato in procura a Biella. Dopo la confessione di fronte al magistrato Teresa Angela Camelio l’uomo è stato portato in carcere. La Procura di Biella ha informato il procuratore capo di Nuoro Andrea Garau.

Fricano subito dopo il delitto era stato ricoverato in ospedale ad Olbia in stato di choc e piantonato per due giorni dai carabinieri, e aveva riferito agli inquirenti, coordinati dal procuratore Garau, che con la fidanzata erano stati vittima di una rapina. Fatto che comunque non convinse del tutto i carabinieri e lo stesso magistrato.

Dopo alcuni giorni, il 24 giugno, Fricano, ufficialmente indagato per l’omicidio, lasciò la Sardegna, ribadendo sempre però la sua innocenza, e tornò in Piemonte, a Pralungo, in provincia di Biella, dove la coppia viveva. Ieri la confessione.